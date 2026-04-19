Cervières

Passage du Paris-Nice Cyclo 2026

Le Laus Cervières Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Venez vibrer au rythme de la 22ème édition du Paris-Nice Cyclo, organisée par le club AAOC de Wissous (Airport Association Olympique Cycliste) sous l’égide de la Fédération Française de Cyclotourisme !

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Le Laus Cervières 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 07 31 08 izoard@hautesvallees.com

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English : Passage of Paris-Nice Cyclo 2026

Come and enjoy the 22nd edition of the Paris-Nice Cyclo, organized by the Wissous AAOC club (Airport Association Olympique Cycliste) under the aegis of the French Cyclotourism Federation!

L’événement Passage du Paris-Nice Cyclo 2026 Cervières a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme des Hautes Vallées La Grave La Clarée L’Izoard