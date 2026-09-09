La grande et la petite histoire des Mindinois, Au petit grain de café, Saint-Brevin-les-Pins
samedi 19 septembre 2026 · Au petit grain de café · Saint-Brevin-les-Pins
Informations pratiques
La grande et la petite histoire des Mindinois 19 et 20 septembre Au petit grain de café Loire-Atlantique
Visite libre samedi et dimanche de 10 h à 17 h
Animation limitée à 20 places par groupe pour les visites guidées
Sur réservation : par téléphone au 02 51 74 79 50 ou par mail pole-animation@lesabrisdejade.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Venez découvrir l’ancien Lazaret, aujourd’hui devenu un centre médico-social. Au programme : exposition de photos des années 1960-1970, projection de témoignages d’anciens habitants et professionnels, ainsi que des visites guidées retraçant l’évolution des lieux d’hier à aujourd’hui.
Au petit grain de café 57 avenue de Bodon, 44250 Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins 44250 Mindin Loire-Atlantique Pays de la Loire
Venez découvrir l’ancien Lazaret, aujourd’hui devenu un centre médico-social. Au programme : exposition de photos des années 1960-1970, projection de témoignages d’anciens habitants et ainsi que des…
©Yohan Gaborit
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