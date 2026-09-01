Informations pratiques

Saint-Brevin-les-Pins

CONCERT MOSBIE (FOLK)

plage des Rochelets Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Concert Mosbie Folk .

plage des Rochelets Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 13 54 87 lemooreaplage@gmail.com

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English :

L’événement CONCERT MOSBIE (FOLK) Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Saint Brevin