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CONCERT MOSBIE (FOLK) Saint-Brevin-les-Pins

samedi 12 septembre 2026 · Saint-Brevin-les-Pins

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
plage des Rochelets
Ville
44250 Saint-Brevin-les-Pins
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Saint-Brevin-les-Pins

CONCERT MOSBIE (FOLK)

plage des Rochelets Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:30:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Concert Mosbie Folk   .

plage des Rochelets Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 13 54 87  lemooreaplage@gmail.com

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English :

L’événement CONCERT MOSBIE (FOLK) Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Saint Brevin

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