AGENDA · Saint-Brevin-les-Pins
CONCERT MOSBIE (FOLK) Saint-Brevin-les-Pins
samedi 12 septembre 2026 · Saint-Brevin-les-Pins
Informations pratiques
Saint-Brevin-les-Pins
CONCERT MOSBIE (FOLK)
plage des Rochelets Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Concert Mosbie Folk .
plage des Rochelets Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 13 54 87 lemooreaplage@gmail.com
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English :
L’événement CONCERT MOSBIE (FOLK) Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Saint Brevin
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