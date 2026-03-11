La Grande Evasion en Buëch-Dévoluy Jour 3

Oze Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Visites inédites du village & spectacles

Evénement proposé par la Compagnie du Pas de l’oiseau et la Communauté de Communes Buëch-Dévoluy, en partenariat avec la commune d’Oze.

.

Oze 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 51 41 05 info@lepasdeloiseau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Unique village tours & shows

Event organized by the Compagnie du Pas de l’oiseau and the Communauté de Communes Buëch-Dévoluy, in partnership with the commune of Oze.

L’événement La Grande Evasion en Buëch-Dévoluy Jour 3 Oze a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme des Sources du Buëch