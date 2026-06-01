La grande exploration nature l’été des libellules Arzacq-Arraziguet
La grande exploration nature l’été des libellules Arzacq-Arraziguet mercredi 10 juin 2026.
Arzacq-Arraziguet
La grande exploration nature l’été des libellules
Espace jeune Arzacq-Arraziguet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 14:00:00
fin : 2026-06-10 16:30:00
Date(s) :
2026-06-10
Après les papillons de jour l’année dernière, La Grande exploration nature revient avec L’été des libellules des ateliers de sciences participatives de 5 à 99 ans.
Vous partirez découvrir le monde des libellules et vous réaliserez un petit inventaire des espèces observées !
Les résultats seront partagés au CEN Nouvelle Aquitaine dans le cadre du plan national d’action en faveur des odonates.
Enfin une soirée de restitution des résultats des vos observations aura lieu à Pau à l’automne prochain avec la projection du film L’appel des libellules . .
Espace jeune Arzacq-Arraziguet 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : La grande exploration nature l’été des libellules
L’événement La grande exploration nature l’été des libellules Arzacq-Arraziguet a été mis à jour le 2026-05-31 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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