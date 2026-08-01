La Grande Hâte Le Grand Champ Dixmont
jeudi 13 août 2026 · Le Grand Champ · Dixmont
Informations pratiques
Dixmont
La Grande Hâte
Le Grand Champ 2 chemin des Terres Rouges Dixmont Yonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-13
Pendant dix soirées d’été, sur un champ surplombant un joli vallon de fermes et de sentiers, des spectacles adaptés des grands classiques (Hugo, Shakespeare, de Saint-Exupéry…) sont proposés et revisités par une troupe franco-belge, pour les grands et les petits, sous le soleil et les étoiles. Une buvette sur place propose une petite restauration avec des produits locaux. .
Le Grand Champ 2 chemin des Terres Rouges Dixmont 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté info@lagrandehate.com
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English :
L’événement La Grande Hâte Dixmont a été mis à jour le 2026-08-04 par Yonne Attractivité