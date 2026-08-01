La Grande Hâte Le Grand Champ Dixmont

Informations pratiques

Dixmont

La Grande Hâte

Le Grand Champ 2 chemin des Terres Rouges Dixmont Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-13

Pendant dix soirées d’été, sur un champ surplombant un joli vallon de fermes et de sentiers, des spectacles adaptés des grands classiques (Hugo, Shakespeare, de Saint-Exupéry…) sont proposés et revisités par une troupe franco-belge, pour les grands et les petits, sous le soleil et les étoiles. Une buvette sur place propose une petite restauration avec des produits locaux. .

Le Grand Champ 2 chemin des Terres Rouges Dixmont 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté info@lagrandehate.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La Grande Hâte Dixmont a été mis à jour le 2026-08-04 par Yonne Attractivité