La Grande Histoire de l’opéra, Conservatoire de Musique de Genève, Genève
samedi 7 novembre 2026 · Conservatoire de Musique de Genève · Genève
Informations pratiques
La Grande Histoire de l’opéra 7 novembre – 6 décembre Conservatoire de Musique de Genève
Dès CHF 15.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-07T15:00:00+01:00 – 2026-11-07T16:00:00+01:00
Fin : 2026-12-06T15:00:00+01:00 – 2026-12-06T16:00:00+01:00
La Grande Histoire de l’opéra
Spectacle écrit par Louis Geisler
d’après une idée originale de Jérémie Lebreton
Création du Grand Théâtre de Genève
7 novembre 2026 à 15h
À l’Institut Florimont
1er et 4 décembre 2026 à 19h
5 et 6 décembre 2026 à 15h
Au Conservatoire de Genève
Chanté et parlé en français
Durée 1h
Conseillé à partir de 10 ans
Distribution
Mise en scène Jérémie Lebreton
Scénographie Christian Bovey
Dramaturgie musicale Louis Geisler
La Prima Donna Lysa Menu
Le Professeur Oduris Joël Terrin
Le Pianiste Arthur Noël
Musique Extraits d’airs d’opéra de Vincenzo Bellini, Francesco Cavalli, Gaetano Donizetti, Christoph Willibald Gluck, Georg Friedrich Haendel, Claudio Monteverdi, Jules Massenet, Wolfgang Amadeus Mozart, Jacques Offenbach, Giacomo Puccini, Henry Purcell, Jean-Philippe Rameau, Gioachino Rossini, Richard Strauss, Giuseppe Verdi et Richard Wagner
Oeuvre
Raconter quatre siècles d’art lyrique en une heure, tel est le pari ambitieux que relève l’éminent professeur Oduris avec sa conférence « La Grande Histoire de l’opéra ». À l’occasion de sa tournée en Suisse, il est invité à se produire dans le lieu qui abrite temporairement la bibliothèque musicale du Grand Théâtre durant les travaux de rénovation. Sa présentation à peine commencée, il se fait voler la vedette par l’irruption fantastique d’une prima donna, sortie tout droit des partitions environnantes avec son pianiste. Allergique aux frises chronologiques et aux longs discours, elle embarque le conférencier dans une odyssée à travers le temps, pour retourner aux moments clés de l’histoire de l’art lyrique.
À l’opéra, la musique doit-elle être au service du texte ou bien prendre le pas sur lui ? Cette épineuse question qui divise les compositeurs depuis des siècles est le fil rouge du spectacle écrit par Louis Geisler et mis en scène par Jérémie Lebreton. À travers une série de saynètes tour à tour bouffes, dramatiques et poétiques, leurs personnages rejouent, à leur manière, certains épisodes marquants de l’histoire lyrique, de la création de L’Orfeo aux adieux de Richard Strauss à la scène, en passant par l’ouverture du premier opéra public à Venise, le scandale de La Traviata et l’inauguration du Festival de Bayreuth. Leurs pérégrinations spatio-temporelles font dialoguer les écrits de Monteverdi, Gluck, Verdi et Wagner avec les plus belles pages de Purcell, Rameau, Mozart, Offenbach, Massenet, Puccini et bien d’autres, pour le plaisir des esprits curieux et des fidèles du genre.
Conservatoire de Musique de Genève Place de Neuve 5, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 319 60 61 http://www.cmg.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.gtg.ch/saison-26-27/la-grande-histoire-de-lopera/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/conservatoire-musique-geneve/
Un conférencier, une prima donna et un pianiste s’embarquent dans une traversée fantasque à travers les siècles.
© GTG / Ronald Curchod
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