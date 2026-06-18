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La grande lessive au lavoir de Fort-Moville Fort-Moville

La grande lessive au lavoir de Fort-Moville Fort-Moville dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : Parking de la mairie

Ville : 27210 Fort-Moville

Département : Eure

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Fort-Moville

La grande lessive au lavoir de Fort-Moville

Parking de la mairie Fort-Moville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:30:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

L’association Autour du Lavoir organise sa traditionnelle animation de la grande lessive en 2 temps
– Départ de la randonnée de Gargantua (1h30) agrémentée de rencontres,
– Puis, représentation des lavandières et d’un groupe folklorique normand au lavoir,
– Enfin, collation offerte.   .

Parking de la mairie Fort-Moville 27210 Eure Normandie   assautourdulavoir@gmail.com

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English : La grande lessive au lavoir de Fort-Moville

L’événement La grande lessive au lavoir de Fort-Moville Fort-Moville a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge

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