La grande lessive au lavoir de Fort-Moville Fort-Moville
La grande lessive au lavoir de Fort-Moville Fort-Moville dimanche 19 juillet 2026.
Fort-Moville
La grande lessive au lavoir de Fort-Moville
Parking de la mairie Fort-Moville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:30:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
L’association Autour du Lavoir organise sa traditionnelle animation de la grande lessive en 2 temps
– Départ de la randonnée de Gargantua (1h30) agrémentée de rencontres,
– Puis, représentation des lavandières et d’un groupe folklorique normand au lavoir,
– Enfin, collation offerte. .
Parking de la mairie Fort-Moville 27210 Eure Normandie assautourdulavoir@gmail.com
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English : La grande lessive au lavoir de Fort-Moville
L’événement La grande lessive au lavoir de Fort-Moville Fort-Moville a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge