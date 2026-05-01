La Grande Marche Gibles
La Grande Marche Gibles dimanche 24 mai 2026.
Gibles
La Grande Marche
Rue de la Gare Gibles Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
5-8-15-21 km (pédestre). 20-40 km (VTT). Repas à l’arrivée diot + patates + fromage frais. .
Rue de la Gare Gibles 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 75 20 16 comite.fetes.gibles@hotmail.com
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English : La Grande Marche
L’événement La Grande Marche Gibles a été mis à jour le 2026-05-04 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais