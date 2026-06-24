La Grande Soirée Belge Gézier-et-Fontenelay
La Grande Soirée Belge Gézier-et-Fontenelay samedi 11 juillet 2026.
Gézier-et-Fontenelay
La Grande Soirée Belge
Gézier-et-Fontenelay Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
La brasserie Belgo-Comtoise organise une grande soirée belge. Au programme musique, repas et bien évidemment bières belges ! A ne pas manquer .
Gézier-et-Fontenelay 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 77 11 74 info@brasseriebelgocomtoise.com
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English : La Grande Soirée Belge
L’événement La Grande Soirée Belge Gézier-et-Fontenelay a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN