LA GRANDE SOPHIE – LE SPLENDID Lille

LA GRANDE SOPHIE Début : 2026-11-21 à 20:00. Tarif : – euros.

VERONE PRODUCTIONS EN ACCORD AVEC 3C TOUR PRÉSENTE : LA GRANDE SOPHIELa Grande Sophie revient seule sur scène.Une expérience nouvelle, qui s’appuie sur l’adaptation de son livre « Tous les jours, Suzanne » (Editions Phébus). « J’ai toujours aimé les correspondances pour l’intimité, la chaleur, découvrir les gens grâce aux petits détails de leur vie, leur légèreté et toutes les confidences qu’on peut y faire. » Ce spectacle hybride mis en espace par Johanna Boyé se chante et se lit. Il raconte le parcours d’une chanteuse qui revient sur les moments importants de sa carrière, ses neuf albums, ses chansons phares, ses rencontres, son enfance, les étapes de la vie, ses voyages, ses humeurs, l’envers du décors à travers l’évolution de la musique. Vous apprendrez à mieux connaître la Grande Sophie, au fil du temps qui passe (un de ses thèmes de prédilection).De l’humour à l’émotion elle dresse le portrait d’une femme de son âge, qui a toujours servi ses rêves.

LE SPLENDID 1 Place du Mont de Terre 59000 Lille 59