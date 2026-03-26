La grange des secrets

Rue Joseph Priestley Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-24 19:45:00

Date(s) :

2026-05-23

Plongez dans une journée ensorcelante à la Ferme de la Milletière, un lieu magique du XVIIIe siècle à Tours Nord. Explorez un monde de merveilles avec des animations captivantes, des exposants et créateurs passionnants, et participez à des concours.

Plongez dans une journée ensorcelante à la Ferme de la Milletière, un lieu magique du XVIIIe siècle à Tours Nord. Explorez un monde de merveilles avec des animations captivantes, des exposants et créateurs passionnants, et participez à des concours. Un rendez-vous festif inoubliable vous attend dans une ambiance mystique et envoûtante !

• Ateliers de fabrication de potions et de couronnes

• Concours de costumes avec un prix à gagner

• Spectacles de magie et reconstitutions

• Jeux interactifs, y compris la chasse aux objets magiques

• Exposition d’artisanat et de produits liés à la thématique

• Jeu de piste et d’enquête .

Rue Joseph Priestley Tours 37100 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 83 81 48 63 lagrangedessecrets@outlook.com

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English :

Immerse yourself in an enchanting day at Ferme de la Milletière, a magical 18th-century site in Tours Nord. Explore a world of wonders with captivating animations, exciting exhibitors and creators, and take part in contests.

L’événement La grange des secrets Tours a été mis à jour le 2026-03-23 par Tours Val de Loire Tourisme