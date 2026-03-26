La grange des secrets Tours
La grange des secrets Tours samedi 23 mai 2026.
La grange des secrets
Rue Joseph Priestley Tours Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-24 19:45:00
Date(s) :
2026-05-23
Plongez dans une journée ensorcelante à la Ferme de la Milletière, un lieu magique du XVIIIe siècle à Tours Nord. Explorez un monde de merveilles avec des animations captivantes, des exposants et créateurs passionnants, et participez à des concours.
Plongez dans une journée ensorcelante à la Ferme de la Milletière, un lieu magique du XVIIIe siècle à Tours Nord. Explorez un monde de merveilles avec des animations captivantes, des exposants et créateurs passionnants, et participez à des concours. Un rendez-vous festif inoubliable vous attend dans une ambiance mystique et envoûtante !
• Ateliers de fabrication de potions et de couronnes
• Concours de costumes avec un prix à gagner
• Spectacles de magie et reconstitutions
• Jeux interactifs, y compris la chasse aux objets magiques
• Exposition d’artisanat et de produits liés à la thématique
• Jeu de piste et d’enquête .
Rue Joseph Priestley Tours 37100 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 83 81 48 63 lagrangedessecrets@outlook.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Immerse yourself in an enchanting day at Ferme de la Milletière, a magical 18th-century site in Tours Nord. Explore a world of wonders with captivating animations, exciting exhibitors and creators, and take part in contests.
L’événement La grange des secrets Tours a été mis à jour le 2026-03-23 par Tours Val de Loire Tourisme
Prochains événements à Tours (Indre-et-Loire)
- Détours de sciences Conférence de Jean Jouzel Tours — 26 mars 2026
- TU ME RECONNAIS ? + PÉROKÉ Tours — 26 mars 2026
- Elie zoé + Zoé Heselton + Amande Tours — 27 mars 2026
- Voir le loup Tours — 28 mars 2026
- Visite commentée · breaking free Tours — 28 mars 2026