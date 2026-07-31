La Grange en Fête un moement de jeux pour petits et grands ! La Saunière
samedi 5 septembre 2026 · La Saunière
Informations pratiques
La Saunière
La Grange en Fête un moement de jeux pour petits et grands !
Frédefont La Saunière Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:30:00
fin : 2026-09-05 22:30:00
Date(s) :
2026-09-05
Rendez-vous pour la 8 ème édition à Frédefont à La Saunière.
Au programme cette année
Grands jeux en bois, jeux de société pour tous, les petites énigmes de la grange, tournoi de Toy Battle, apéro jeux
Petite restauration et buvette sur place
Entrée libre et gratuite .
Frédefont La Saunière 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 81 07 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La Grange en Fête un moement de jeux pour petits et grands ! La Saunière a été mis à jour le 2026-07-31 par Creuse Tourisme