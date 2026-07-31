Informations pratiques

La Saunière

La Grange en Fête un moement de jeux pour petits et grands !

Frédefont La Saunière Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:30:00

fin : 2026-09-05 22:30:00

Date(s) :

2026-09-05

Rendez-vous pour la 8 ème édition à Frédefont à La Saunière.

Au programme cette année

Grands jeux en bois, jeux de société pour tous, les petites énigmes de la grange, tournoi de Toy Battle, apéro jeux

Petite restauration et buvette sur place

Entrée libre et gratuite .

Frédefont La Saunière 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 81 07 61

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English :

L’événement La Grange en Fête un moement de jeux pour petits et grands ! La Saunière a été mis à jour le 2026-07-31 par Creuse Tourisme