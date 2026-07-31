UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Saunière

La Grange en Fête un moement de jeux pour petits et grands ! La Saunière

samedi 5 septembre 2026 · La Saunière

La Grange en Fête un moement de jeux pour petits et grands ! La Saunière

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Frédefont
Ville
23000 La Saunière
Département
Creuse
Tarif
0 0 Gratuit

La Saunière

La Grange en Fête un moement de jeux pour petits et grands !

Frédefont La Saunière Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:30:00
fin : 2026-09-05 22:30:00

Date(s) :
2026-09-05

Rendez-vous pour la 8 ème édition à Frédefont à La Saunière.
Au programme cette année
Grands jeux en bois, jeux de société pour tous, les petites énigmes de la grange, tournoi de Toy Battle, apéro jeux
Petite restauration et buvette sur place
Entrée libre et gratuite   .

Frédefont La Saunière 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 81 07 61 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La Grange en Fête un moement de jeux pour petits et grands ! La Saunière a été mis à jour le 2026-07-31 par Creuse Tourisme