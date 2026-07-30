La granit’ trail Les Billanges
samedi 12 septembre 2026 · Les Billanges
Informations pratiques
Les Billanges
La granit’ trail
Salle polyvalente Les Billanges Haute-Vienne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 16:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Nous n’avons pas pu vous recevoir en juin … qu’à cela ne tienne ! La Granit’Trail aura lieu le 12 septembre. Toujours aux Billanges, pour vous faire découvrir ces nouveaux parcours au bord du Taurion et toujours en semi nocturne. En revanche, les jours raccourcissent ! Alors, départ de 16h30 à 17h de la salle polyvalente. Les inscriptions sont ouvertes pour uniquement 100 participants n’attendez pas ! .
Salle polyvalente Les Billanges 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 73 85 79 ambazacsprinterclub@gmail.com
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English : La granit’ trail
L’événement La granit’ trail Les Billanges a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Monts du Limousin