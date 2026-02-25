La Grazia Cinéma Labor Dieulefit
La Grazia Cinéma Labor Dieulefit vendredi 6 mars 2026.
La Grazia
Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-06
Mariano De Santis, Président de la République italienne, est un homme marqué par le deuil de sa femme et la solitude du pouvoir. Alors que son mandat touche à sa fin, il doit faire face à des décisions cruciales. Drame , Romance Tout public
Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com
English :
Mariano De Santis, President of the Italian Republic, is a man marked by the bereavement of his wife and the loneliness of power. As his term of office draws to a close, he faces crucial decisions. Drama , Romance All audiences
L’événement La Grazia Dieulefit a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux