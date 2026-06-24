La grotte de Nichet Visite gourmande Plateau de Nichet Fromelennes

Informations pratiques

Fromelennes

La grotte de Nichet Visite gourmande

Plateau de Nichet Grotte de Nichet Fromelennes Ardennes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif enfant

Entrée enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Avis aux épicuriens et aux amateurs de sensations inédites ! La grotte de Nichet vous ouvre ses portes pour une visite exceptionnelle où la magie du monde souterrain rencontre les plaisirs de la table. En partenariat avec Brasserie des grottes de nichet qui vous offrira une soirée musicale avec Colorless Band. Bon à savoir Uniquement sur réservation. (Paiement à la réservation par chèque ou espèces). 27€/adulte et 15€/enfant

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Plateau de Nichet Grotte de Nichet Fromelennes 08600 Ardennes Grand Est +33 3 24 42 00 14

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English :

Calling all epicureans and thrill-seekers! The Nichet Cave opens its doors for an exceptional tour where the magic of the underground world meets the pleasures of fine dining. In partnership with Brasserie des Grottes de Nichet, which will treat you to an evening of music featuring the Colorless Band. Good to know: Reservations required. (Payment due at the time of reservation by check or cash.) 27?/adult and 15?/child

L’événement La grotte de Nichet Visite gourmande Fromelennes a été mis à jour le 2026-06-24 par Ardennes Tourisme