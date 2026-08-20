La grotte mobile passe par Malakoff Place Rosa Parks Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-30 15:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

À bord de son camion aménagé comme une cellule de prison, Adama Camara, ancien détenu et président de l’association SADA (Solidaire Agissons Dès Aujourd’hui), parcourt la France pour sensibiliser aux rixes dans les quartiers et à leurs conséquences. Il s’installe à la maison des Haubans et place Rosa Park le temps de faire découvrir la réalité de la vie carcérale. 15 h : temps d’échanges à la maison des Haubans17 h – 19 h : visite de la grotte mobile Cette action est soutenue par l’association Ambitions jeunesse de Malakoff et la mission prévention de la Ville de Nantes, en lien avec l’association HDJ de Paris.

Place Rosa Parks Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 99 99



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