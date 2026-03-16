La grue, le thriller judiciaire revient au Théâtre du Funambule Théâtre le Funambule Montmartre Paris

Au cours d’une soirée professionnelle, Sylvia Moreau décède dans des conditions troublantes. Soupçonné de son meurtre, Victor, son mari, est alors incarcéré.

Pour assurer sa défense, il fait appel à Stéphanie Rossignol, une avocate réputée « féministe » et « anti-hommes ». Ces deux personnages que tout oppose devront s’accorder pour atteindre le même objectif : l’acquittement…

Que s’est-il réellement passé le soir du drame ? Suicide ? Meurtre ? Chute accidentelle ?

Du 6 mai au 9 juin Les lundis, mardis et mercredis à 19h ou 21h selon les jours. Consulter notre site internet pour le détail des horaires.

Les hommes et les femmes occupent-ils le même rôle dans le monde ?

Du mercredi 06 mai 2026 au mardi 09 juin 2026 :

lundi, mardi, mercredi

de 21h00 à 22h30

lundi, mardi, mercredi

de 19h00 à 20h20

payant Public adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-10T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-06T19:00:00+02:00_2026-05-06T20:20:00+02:00;2026-05-06T21:00:00+02:00_2026-05-06T22:30:00+02:00;2026-05-11T19:00:00+02:00_2026-05-11T20:20:00+02:00;2026-05-11T21:00:00+02:00_2026-05-11T22:30:00+02:00;2026-05-12T19:00:00+02:00_2026-05-12T20:20:00+02:00;2026-05-12T21:00:00+02:00_2026-05-12T22:30:00+02:00;2026-05-13T19:00:00+02:00_2026-05-13T20:20:00+02:00;2026-05-13T21:00:00+02:00_2026-05-13T22:30:00+02:00;2026-05-18T19:00:00+02:00_2026-05-18T20:20:00+02:00;2026-05-18T21:00:00+02:00_2026-05-18T22:30:00+02:00;2026-05-19T19:00:00+02:00_2026-05-19T20:20:00+02:00;2026-05-19T21:00:00+02:00_2026-05-19T22:30:00+02:00;2026-05-20T19:00:00+02:00_2026-05-20T20:20:00+02:00;2026-05-20T21:00:00+02:00_2026-05-20T22:30:00+02:00;2026-05-25T19:00:00+02:00_2026-05-25T20:20:00+02:00;2026-05-25T21:00:00+02:00_2026-05-25T22:30:00+02:00;2026-05-26T19:00:00+02:00_2026-05-26T20:20:00+02:00;2026-05-26T21:00:00+02:00_2026-05-26T22:30:00+02:00;2026-05-27T19:00:00+02:00_2026-05-27T20:20:00+02:00;2026-05-27T21:00:00+02:00_2026-05-27T22:30:00+02:00;2026-06-01T19:00:00+02:00_2026-06-01T20:20:00+02:00;2026-06-01T21:00:00+02:00_2026-06-01T22:30:00+02:00;2026-06-02T19:00:00+02:00_2026-06-02T20:20:00+02:00;2026-06-02T21:00:00+02:00_2026-06-02T22:30:00+02:00;2026-06-03T19:00:00+02:00_2026-06-03T20:20:00+02:00;2026-06-03T21:00:00+02:00_2026-06-03T22:30:00+02:00;2026-06-08T19:00:00+02:00_2026-06-08T20:20:00+02:00;2026-06-08T21:00:00+02:00_2026-06-08T22:30:00+02:00;2026-06-09T19:00:00+02:00_2026-06-09T20:20:00+02:00;2026-06-09T21:00:00+02:00_2026-06-09T22:30:00+02:00

Théâtre le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 Paris

https://www.funambule-montmartre.com/la-grue +33142238883 billetterie@funambule-monmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/



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