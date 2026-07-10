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LA GUERRE DES EMEUS Théâtre 100 Noms Nantes

mardi 17 novembre 2026 · Théâtre 100 Noms · Nantes

LA GUERRE DES EMEUS Théâtre 100 Noms Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 17 novembre 2026
Fin
mardi 17 novembre 2026
Heure de début
20:15
Lieu
Théâtre 100 Noms
Adresse
21 Quai des Antilles, 44200 NANTES
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
12 € à 24 €

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-17 20:15 – 22:15
Gratuit : non 12 € à 24 € Tout public 

Plongez dans la guerre la plus folle et absurde de l’Histoire ! En 1932, l’armée australienne est mobilisée pour défendre des exploitations agricoles ravagées par les émeus – de gros oiseaux semblables à des autruches.On préfère vous le dire tout de suite, l’Australie a laissé quelques plumes dans cette première et unique guerre inter-espèces officiellement menée par une armée humaine…Avec Florent Oulkaïd et Antoine Le Frère, cette improbable parenthèse de l’histoire militaire devient une comédie satirique pleine d’impertinence.Un spectacle survolté où la quête de pouvoir des hommes tourne au ridicule et où la bêtise d’hier ressemble comme deux gouttes d’eau à celle d’aujourd’hui.

Théâtre 100 Noms Nantes 44200
https://billetterie-theatre100noms.mapado.com/event/726373-la-guerre-des-emeus


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