La Guerre du Son War scène Landresse
La Guerre du Son War scène Landresse vendredi 10 juillet 2026.
Landresse
La Guerre du Son
War scène 50 Grande Rue Landresse Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 17:30:00
fin : 2026-07-11 02:00:00
Date(s) :
2026-07-10
La Guerre du Son à Landresse est un Festival Rock/Metal/Punk avec 12 concerts répartis sur 2 jours.
Vendredi Lofofora Bukowski LocoMuerte Fallen Lillies Wake the Dead Samo.
Samedi No One is Innocent Les Sheriff Michael McColgan & The Bomb Squad Horskh Sons of O’Flaherty Second Rate. Parking, Camping et Accès PMR. Buvette et Foodtrucks sur place .
War scène 50 Grande Rue Landresse 25530 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 85 89 33 infocom.gds@gmail.com
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English : La Guerre du Son
L’événement La Guerre du Son Landresse a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER