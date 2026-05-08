La Guerre du Son War scène Landresse

Landresse

La Guerre du Son

War scène 50 Grande Rue Landresse Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 17:30:00

fin : 2026-07-11 02:00:00

Date(s) :

2026-07-10

La Guerre du Son à Landresse est un Festival Rock/Metal/Punk avec 12 concerts répartis sur 2 jours.

Vendredi Lofofora Bukowski LocoMuerte Fallen Lillies Wake the Dead Samo.

Samedi No One is Innocent Les Sheriff Michael McColgan & The Bomb Squad Horskh Sons of O’Flaherty Second Rate. Parking, Camping et Accès PMR. Buvette et Foodtrucks sur place .

War scène 50 Grande Rue Landresse 25530 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 85 89 33 infocom.gds@gmail.com

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English : La Guerre du Son

L’événement La Guerre du Son Landresse a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER