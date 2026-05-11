Olympiades des Boutons (La Guerre du Son) Parc des Jeux Landresse

Landresse

Olympiades des Boutons (La Guerre du Son)

Parc des Jeux 50 grande rue Landresse Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Les Olympiades de La Guerre du Son, c’est quoi ?

Une journée de challenges complètement fous ayant pour vocations d’animer la petite commune si paisible entre les 2 soirées de concerts.

Les Olympiades, c’est un rendez-vous festif, convivial et fédérateur, où se retrouvent des guerriers de tous horizons festivaliers, habitants du territoire et équipes d’entreprises locales.

Le temps d’un après-midi, place au jeu, au rire et au partage sur le thème de la Guerre des Boutons.

Que vous soyez compétiteur dans l’âme ou simplement curieux, venez vivre une demi journée placée sous le signe de la bonne humeur, dans une ambiance accessible à tous.

Jeux pour enfants

Parking, Buvette et Restauration sur place .

Parc des Jeux 50 grande rue Landresse 25530 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 85 89 33 infocom.gds@gmail.com

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English : Olympiades des Boutons (La Guerre du Son)

L’événement Olympiades des Boutons (La Guerre du Son) Landresse a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER