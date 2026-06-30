La Guinguette à roulettes Margny-sur-Matz

Informations pratiques

Margny-sur-Matz

La Guinguette à roulettes

Rue de la mairie Margny-sur-Matz Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 15:00:00

fin : 2026-08-09 17:30:00

Date(s) :

2026-08-09

Bal en plein air qui vous invitent à la danse !

Une fois garée, le frein à main serré, la caravane s’ouvre et dévoile papier peint de mémé et lampions rétro-éclairés.

Au sol, un parquet de danse, installé en moins de deux, accueille les pas des danseurs en quête de petit bal perdu, de bonheur instantané, et d’ivresse du temps suspendu.

Sur un rythme endiablé, guitares, accordéon et contrebasse en mains, tout y passe chansons d’antan, valses, tangos, boléros, java, samba, bossa, cha-cha, balade, rock’n’roll, tarentelle, madison, paso doble, biguine… rien ne manque.

Gouaille rétro, effervescence joyeuse, l’esprit du bal musette, des flonflons et du swing manouche revit grâce à la Guinche, ce quatuor qui déménage !

Avec le soutien de la commune et du Club du 3ᵉ âge de Marquéglise

Buvette sur place.

Bal en plein air qui vous invitent à la danse !

Une fois garée, le frein à main serré, la caravane s’ouvre et dévoile papier peint de mémé et lampions rétro-éclairés.

Au sol, un parquet de danse, installé en moins de deux, accueille les pas des danseurs en quête de petit bal perdu, de bonheur instantané, et d’ivresse du temps suspendu.

Sur un rythme endiablé, guitares, accordéon et contrebasse en mains, tout y passe chansons d’antan, valses, tangos, boléros, java, samba, bossa, cha-cha, balade, rock’n’roll, tarentelle, madison, paso doble, biguine… rien ne manque.

Gouaille rétro, effervescence joyeuse, l’esprit du bal musette, des flonflons et du swing manouche revit grâce à la Guinche, ce quatuor qui déménage !

Avec le soutien de la commune et du Club du 3ᵉ âge de Marquéglise

Buvette sur place. .

Rue de la mairie Margny-sur-Matz 60490 Oise Hauts-de-France +33 3 44 43 09 57

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English :

Open-air dances that invite you to dance!

Once parked and the parking brake engaged, the trailer opens to reveal retro-style wallpaper and backlit lanterns.

On the floor, a dance floor—set up in no time—welcomes the steps of dancers in search of a small, hidden dance, instant happiness, and the exhilaration of time standing still.

To a frenzied rhythm, with guitars, accordion, and double bass in hand, they play it all: old-time songs, waltzes, tangos, boleros, java, samba, bossa, cha-cha, ballads, rock ’n’ roll, tarantella, Madison, paso doble, biguine… nothing is missing.

With retro banter and joyful energy, the spirit of the bal musette, lively tunes, and Gypsy swing comes alive thanks to La Guinche, this quartet that really rocks!

With support from the town and the Marquéglise Senior Citizens’ Club

Refreshments available on site.

L’événement La Guinguette à roulettes Margny-sur-Matz a été mis à jour le 2026-06-30 par Destination Nord-Compiégnois