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AGENDA · Mouthe

La Guinguette Bourbier Mouthe

jeudi 30 juillet 2026 · Mouthe

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Derrière la mairie
Ville
25240 Mouthe
Département
Doubs
Tarif

Mouthe

La Guinguette Bourbier

Derrière la mairie Mouthe Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30 22:00:00

Date(s) :
2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Rdv tous les jeudis soirs entre 18h et 22h.
Ambiance festive avec DJ, karaoké.
Buvette sur place avec cocktails, vin et bières.
Restauration du place (paella + dessert).   .

Derrière la mairie Mouthe 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 64 60 09 

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English : La Guinguette Bourbier

L’événement La Guinguette Bourbier Mouthe a été mis à jour le 2026-07-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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