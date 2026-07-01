Informations pratiques

Mouthe

La Guinguette Bourbier

Derrière la mairie Mouthe Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:00:00

fin : 2026-07-30 22:00:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Rdv tous les jeudis soirs entre 18h et 22h.

Ambiance festive avec DJ, karaoké.

Buvette sur place avec cocktails, vin et bières.

Restauration du place (paella + dessert). .

Derrière la mairie Mouthe 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 64 60 09

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English : La Guinguette Bourbier

L’événement La Guinguette Bourbier Mouthe a été mis à jour le 2026-07-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS