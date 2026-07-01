La Guinguette Bourbier Mouthe
jeudi 30 juillet 2026 · Mouthe
Informations pratiques
Mouthe
La Guinguette Bourbier
Derrière la mairie Mouthe Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30 22:00:00
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Rdv tous les jeudis soirs entre 18h et 22h.
Ambiance festive avec DJ, karaoké.
Buvette sur place avec cocktails, vin et bières.
Restauration du place (paella + dessert). .
Derrière la mairie Mouthe 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 64 60 09
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English : La Guinguette Bourbier
L’événement La Guinguette Bourbier Mouthe a été mis à jour le 2026-07-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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