La guinguette de Gourlizon Rue du stade Gourlizon
La guinguette de Gourlizon Rue du stade Gourlizon samedi 25 avril 2026.
Gourlizon
La guinguette de Gourlizon
Rue du stade Rue du Stade Gourlizon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 18:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Soirée festive au stade de Gourlizon.
Au programme concert en plein air et présence de la Firterie en restauration. .
Rue du stade Rue du Stade Gourlizon 29710 Finistère Bretagne +33 6 83 02 94 37
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English : La guinguette de Gourlizon
L’événement La guinguette de Gourlizon Gourlizon a été mis à jour le 2026-04-13 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN
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