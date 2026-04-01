La guinguette de Gourlizon Rue du stade Gourlizon

Gourlizon

La guinguette de Gourlizon

Rue du stade Rue du Stade Gourlizon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 18:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Soirée festive au stade de Gourlizon.

Au programme concert en plein air et présence de la Firterie en restauration. .

Rue du stade Rue du Stade Gourlizon 29710 Finistère Bretagne +33 6 83 02 94 37

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English : La guinguette de Gourlizon

L’événement La guinguette de Gourlizon Gourlizon a été mis à jour le 2026-04-13 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN