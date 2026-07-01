Informations pratiques

Matour

La guinguette de l’étang du Paluet

étang du Paluet Matour Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Le samedi 11 juillet, à partir de 18h30, nous vous donnons rendez-vous à l’étang du Paluet à Matour pour la toute première édition de la Guinguette.

Tout au long de la soirée, vous pourrez profiter d’une ambiance conviviale autour de la musique, de la buvette et des glaces artisanales du Magasin

Pour animer cette soirée, nous accueillerons entre autres ,un duo de percussions extraordinaire ainsi qu’un guitariste passionné qui ouvriront les festivités. En deuxième partie de soirée, le célèbre groupe Gipsy Event prendra le relais pour vous faire danser et prolonger cette belle soirée dans une ambiance festive.

Les musiciens sont également les bienvenus une scène ouverte leur sera proposée. N’hésitez pas à venir avec votre instrument pour partager un moment musical avec les artistes et le public.

Des planches de charcuterie accompagnées d’une salade niçoise préparés par Kevin sont proposées au tarif de 18 €. Afin de garantir votre repas, les réservations sont obligatoires et peuvent être effectuées

• par téléphone au 06 23 79 46 98

• par courriel à contact@leslutinsmatourins.fr

Nous espérons vous retrouver nombreux pour partager cette première édition, placée sous le signe de la convivialité, de la musique et des belles soirées d’été dans un cadre sublime. .

étang du Paluet Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 79 46 98 contact@leslutinsmatourins.fr

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L’événement La guinguette de l’étang du Paluet Matour a été mis à jour le 2026-07-04 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III