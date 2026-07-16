Informations pratiques

Jouy-le-Potier

La Guinguette de l’étang

Jouy-le-Potier Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

La Guinguette de l’étang- Rendez-vous samedi 22 août au bord de l’étang à partir de 18h !

Côté gourmandise, Paolino Pizza Food Truck Pizza sera là pour régaler vos papilles avec ses délicieuses pizzas.

Nous vous attendons nombreux pour partager un beau moment de convivialité en famille

Rendez-vous samedi 22 août au bord de l’étang à partir de 18h !

Côté gourmandise, Paolino Pizza Food Truck Pizza sera là pour régaler vos papilles avec ses délicieuses pizzas.

Nous vous attendons nombreux pour partager un beau moment de convivialité en famille ou entre amis. Venez profiter de cette belle soirée d’été avec nous ! ☀️ .

Jouy-le-Potier 45370 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

La Guinguette de l’Étang—? Join us on Saturday, August 22, by the lake starting at 6 p.m.! ?

? When it comes to treats, Paolino Pizza—the pizza food truck—will be there to delight your taste buds with its delicious pizzas.

We hope to see many of you there to share a wonderful, fun-filled time with your families.

L’événement La Guinguette de l’étang Jouy-le-Potier a été mis à jour le 2026-07-16 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN