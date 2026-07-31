Vide Grenier Jouy-le-Potier
dimanche 13 septembre 2026 · Jouy-le-Potier
Informations pratiques
Jouy-le-Potier
Vide Grenier
Jouy-le-Potier Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 07:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-13
️ Vide Grenier
Chinez, dénichez et profitez d’une belle journée à Jouy-le-Potier ! ☀️
Le dimanche 13 septembre, l’Association Indépendante des Parents d’Élèves de Jouy-le-Potier (AIPEJ) vous donne rendez-vous pour son vide-greniers.
️ Vide Grenier
Chinez, dénichez et profitez d’une belle journée à Jouy-le-Potier ! ☀️
Le dimanche 13 septembre, l’Association Indépendante des Parents d’Élèves de Jouy-le-Potier (AIPEJ) vous donne rendez-vous pour son vide-greniers.
Dimanche 13 septembre 2026
De 7h à 17h
Place de l’Église Jouy-le-Potier
Flânez entre les stands à la recherche de bonnes affaires, d’objets insolites, de jouets, de livres, de décoration ou encore de vêtements… Il y en aura pour tous les goûts !
Restauration et buvette sur place pour profiter pleinement de cette journée conviviale.
Vous souhaitez exposer ?
Réservations et renseignements auprès des organisateurs au 06 81 53 29 94 .
Jouy-le-Potier 45370 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 81 53 29 94
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English :
?? Yard Sale
Come browse, hunt for treasures, and enjoy a wonderful day in Jouy-le-Potier! ??
On Sunday, September 13, the Independent Association of Parents of Students in Jouy-le-Potier (AIPEJ) invites you to its yard sale.
L’événement Vide Grenier Jouy-le-Potier a été mis à jour le 2026-07-31 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN
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