Informations pratiques

Jouy-le-Potier

Vide Grenier

Jouy-le-Potier Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 07:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

️ Vide Grenier

Chinez, dénichez et profitez d’une belle journée à Jouy-le-Potier ! ☀️

Le dimanche 13 septembre, l’Association Indépendante des Parents d’Élèves de Jouy-le-Potier (AIPEJ) vous donne rendez-vous pour son vide-greniers.

️ Vide Grenier

Chinez, dénichez et profitez d’une belle journée à Jouy-le-Potier ! ☀️

Le dimanche 13 septembre, l’Association Indépendante des Parents d’Élèves de Jouy-le-Potier (AIPEJ) vous donne rendez-vous pour son vide-greniers.

Dimanche 13 septembre 2026

De 7h à 17h

Place de l’Église Jouy-le-Potier

Flânez entre les stands à la recherche de bonnes affaires, d’objets insolites, de jouets, de livres, de décoration ou encore de vêtements… Il y en aura pour tous les goûts !

Restauration et buvette sur place pour profiter pleinement de cette journée conviviale.

Vous souhaitez exposer ?

Réservations et renseignements auprès des organisateurs au 06 81 53 29 94 .

Jouy-le-Potier 45370 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 81 53 29 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

?? Yard Sale

Come browse, hunt for treasures, and enjoy a wonderful day in Jouy-le-Potier! ??

On Sunday, September 13, the Independent Association of Parents of Students in Jouy-le-Potier (AIPEJ) invites you to its yard sale.

L’événement Vide Grenier Jouy-le-Potier a été mis à jour le 2026-07-31 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN