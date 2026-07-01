Informations pratiques

Fleury

LA GUINGUETTE DE MIRE L’ÉTANG

Mire l’Étang Fleury Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-07-23 23:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Venez partager une soirée guinguette sur une exploitation familiale, en plein cœur du massif de la Clape.

Le mot d’ordre de nos soirées est simple Vins, Partage et Convivialité.

L’ambiance musicale sera assurée par le pétillant duo Black n’White .

La restauration sera assurée par les excellents l’Omnibus Foodtruck et l’Evidence Food , avec une sélection de plats et de desserts aussi gourmands qu’appétissants.

Et bien sûr, nos vins vous accompagneront tout au long de la soirée, avec un service au verre ou à la bouteille

Entrée gratuite mais places limitées alors réservez vite les vôtres,.

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Mire l’Étang Fleury 11560 Aude Occitanie +33 4 68 33 62 84 chateau@mire-letang.fr

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English :

Come enjoy an evening of open-air dancing at a family-run farm, right in the heart of the Clape Massif.

The theme of our evenings is simple: Wine, Sharing, and Fun.

The musical entertainment will be provided by the lively duo %AB Black n’White %BB.

Food will be provided by the excellent %AB l’Omnibus Foodtruck %BB and %AB l’Evidence Food %BB, with a selection of dishes and desserts that are as indulgent as they are appetizing.

And of course, our wines will accompany you throughout the evening, available by the glass or by the bottle.

Admission is free, but space is limited, so be sure to reserve your spot soon.

L’événement LA GUINGUETTE DE MIRE L’ÉTANG Fleury a été mis à jour le 2026-06-29 par