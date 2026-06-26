La guinguette des Orties Les Orties Le Tréhou samedi 4 juillet 2026.

Le Tréhou

La guinguette des Orties

Les Orties 1 Route du Moulin du Pont Le Tréhou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31

La Guinguette des Orties a lieu tous les vendredis de juin et juillet.

Nous proposons un temps de convivialité autour d’un BBQ ou d’une plancha Les Orties vendent merguez , chipos, tranches de lard fumé, le tout en origine hyper locale: Le Tréhou, des frites ou autres accompagnements.

Une programmation musicale vous propose des concerts réguliers ou une ambiance bal pop.

La première Guinguette du mois de juillet aura lieu le samedi 4, car nous fêtons la transition des Orties !

Au programme Un bal pop suivi d’un concert de Paco & Poupette. .

Les Orties 1 Route du Moulin du Pont Le Tréhou 29450 Finistère Bretagne +33 6 89 25 21 53

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English :

L’événement La guinguette des Orties Le Tréhou a été mis à jour le 2026-06-26 par OT LANDERNEAU DAOULAS