Faye-sur-Ardin

La guinguette des Pompiers de l’Autize

Terrain de sport Faye-sur-Ardin Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Guinguette organisée par les sapeurs Pompiers de l’Autize. .

Terrain de sport Faye-sur-Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 11 87 83

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English : La guinguette des Pompiers de l’Autize

L’événement La guinguette des Pompiers de l’Autize Faye-sur-Ardin a été mis à jour le 2026-05-19 par CC Val de Gâtine