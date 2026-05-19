La guinguette des Pompiers de l’Autize Faye-sur-Ardin
La guinguette des Pompiers de l’Autize Faye-sur-Ardin samedi 27 juin 2026.
Faye-sur-Ardin
La guinguette des Pompiers de l’Autize
Terrain de sport Faye-sur-Ardin Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Guinguette organisée par les sapeurs Pompiers de l’Autize. .
Terrain de sport Faye-sur-Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 11 87 83
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English : La guinguette des Pompiers de l’Autize
L’événement La guinguette des Pompiers de l’Autize Faye-sur-Ardin a été mis à jour le 2026-05-19 par CC Val de Gâtine