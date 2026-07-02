La guinguette d’Ognoas Domaine d’Ognoas Arthez-d’Armagnac
jeudi 2 juillet 2026 · Domaine d'Ognoas · Arthez-d'Armagnac
Informations pratiques
Arthez-d’Armagnac
La guinguette d’Ognoas
Domaine d’Ognoas 1043 Route d’Ognoas Arthez-d’Armagnac Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:30:00
fin : 2026-07-30 22:00:00
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-16 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27
Cet été, retrouvez l’équipe du Domaine d’Ognoas pour cinq soirées conviviales au cœur du domaine.
Cet été, retrouvez l’équipe du Domaine d’Ognoas pour cinq soirées conviviales au cœur du domaine.
À partir de 18h30, profitez de cocktails à l’Armagnac et au Floc de Gascogne, de planches à partager, d’une ambiance musicale, de jeux en bois pour petits et grands et d’un cadre exceptionnel pour savourer les soirées d’été.
Et ce n’est pas tout… avant chaque guinguette, l’équipe vous prépare une toute nouvelle expérience, organisée pour la première fois au Domaine d’Ognoas.
Entre amis, en famille ou entre collègues, venez profiter de la douceur des soirées d’été ! .
Domaine d’Ognoas 1043 Route d’Ognoas Arthez-d’Armagnac 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 22 11 contact@domaine-ognoas.com
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English : La guinguette d’Ognoas
This summer, join the team at Domaine d’Ognoas for five fun-filled evenings in the heart of the estate.
L’événement La guinguette d’Ognoas Arthez-d’Armagnac a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Landes d’Armagnac
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