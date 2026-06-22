La guinguette du Bistrot de l’Europe Bricon
La guinguette du Bistrot de l’Europe Bricon vendredi 17 juillet 2026.
Bricon
La guinguette du Bistrot de l’Europe
Le Bistrot de l’Europe Bricon Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Tout public
Au programme marché nocturne, spectacle Magiwsilli le clown et chocolats & Boris suivi du concert des Jambes d’Hollywood.
Menu guinguette 24€ uniquement sur réservation et en quantité limité
Buvette et snacking sur place
Accès libre et gratuit .
Le Bistrot de l’Europe Bricon 52120 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 06 08
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English :
L’événement La guinguette du Bistrot de l’Europe Bricon a été mis à jour le 2026-06-22 par Antenne des Trois Forêts