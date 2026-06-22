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La guinguette du Bistrot de l’Europe Bricon

La guinguette du Bistrot de l’Europe Bricon

La guinguette du Bistrot de l’Europe Bricon vendredi 17 juillet 2026.

Adresse
Le Bistrot de l'Europe
Ville
52120 Bricon
Département
Haute-Marne
Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Bricon

La guinguette du Bistrot de l’Europe

Le Bistrot de l’Europe Bricon Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Tout public
Au programme marché nocturne, spectacle Magiwsilli le clown et chocolats & Boris suivi du concert des Jambes d’Hollywood.

Menu guinguette 24€ uniquement sur réservation et en quantité limité
Buvette et snacking sur place
Accès libre et gratuit   .

Le Bistrot de l’Europe Bricon 52120 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 06 08 

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English :

L’événement La guinguette du Bistrot de l’Europe Bricon a été mis à jour le 2026-06-22 par Antenne des Trois Forêts

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