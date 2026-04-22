Gevrey-Chambertin

La Guinguette du Chambertin

Place des Marronniers Gevrey-Chambertin Côte-d’Or

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 19:45:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Au programme une première partie de soirée sous l’ambiance chaleureuse de la musique tzigane suivi d’une représentation de musique électro festive pour prolonger la nuit sous les marronniers. Participez à cette soirée-évènement originale pensée pour rassembler amateurs de musique en tout genre, épicuriens en quête de saveurs du terroir et curieux en quête d’une belle soirée.

Et parce qu’une belle fête se savoure aussi dans l’assiette et dans le verre, votre entrée comprend 3 vins de la Côte de Nuits soigneusement sélectionnés ainsi que 3 bouchées gourmandes préparées par des prestataires locaux.

Vous profiterez d’une expérience complète mêlant découvertes musicales et saveurs du monde, dans un cadre unique au cœur du vignoble.

Choisissez la formule qui vous ressemble

35 € personne accès à la soirée guinguette avec dégustation et animations musicales.

45 € personne premier concert du Festival Musique au Chambertin, à l’Église Saint-Aignan, suivi de la soirée guinguette place des marronniers.

Un tarif pensé pour vous offrir bien plus qu’un simple concert vivez l’inauguration d’un festival reconnu sur tout le territoire dans une ambiance guinguette aussi animée et festive que gourmande !

Réservation obligatoire, n’attendez-plus pour prendre votre entrée et participer à la Guinguette du Chambertin le 8 mai !

Réservation en ligne

Réservez vos billets en quelques clics via notre billetterie en ligne. .

Place des Marronniers Gevrey-Chambertin 21220 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : La Guinguette du Chambertin

L’événement La Guinguette du Chambertin Gevrey-Chambertin a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Gevrey-Nuits| 2*