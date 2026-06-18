La Guinguette du Jeudi Roquevaire
La Guinguette du Jeudi Roquevaire jeudi 9 juillet 2026.
Roquevaire
La Guinguette du Jeudi
Jeudi 9 juillet 2026 à partir de 19h.
Jeudi 20 août 2026 à partir de 19h. Pré Maurin Roquevaire Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09 2026-08-20
Un évènement intergénérationnel, ouvert à tous.
Musique live, ambiance guinguette. Restauration sur place (food trucks) ou possibilité d’apporter son pique-nique. Terrains de boules et jeux pour enfants à disposition. .
Pré Maurin Roquevaire 13360 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 32 91 53
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English :
An intergenerational event, open to everyone.
L’événement La Guinguette du Jeudi Roquevaire a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
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