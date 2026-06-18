Cavalcade de Lascours Roquevaire
dimanche 30 août 2026 · Roquevaire
Informations pratiques
Roquevaire
Cavalcade de Lascours
Dimanche 30 août 2026 à partir de 10h. Lascours Roquevaire Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 10:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
La Fête de la Saint Eloi (patron des charretiers) est célébrée entre la moisson et la vendange
Tradition très vivante, tous les week-ends pendant les mois de juillet ou août, dans chaque village ou hameau. Ainsi ont lieu des cavalcades provençales, des défilés en costumes provençaux avec chevaux montés, charrettes décorées… .
Lascours Roquevaire 13360 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 90 43 36
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English :
The Feast of Saint Eloi (patron saint of carters) is celebrated between the harvest and the grape harvest
L’événement Cavalcade de Lascours Roquevaire a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
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