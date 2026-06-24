30e Festival international d’Orgue de Roquevaire Eglise Saint-Vincent Roquevaire

Informations pratiques

Roquevaire

30e Festival international d’Orgue de Roquevaire

Du 18/09 au 11/10/2026 tous les jours. Eglise Saint-Vincent 6 place de l’église Roquevaire Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-09-18

La 30e édition du Festival International d’Orgue de Roquevaire marque une étape importante dans l’histoire d’une manifestation qui contribue au rayonnement du Grand Orgue et à la valorisation d’un patrimoine musical exceptionnel.

Cette année encore, artistes et publics se retrouveront autour d’une programmation riche et ouverte, fidèle à l’esprit du festival. .

Eglise Saint-Vincent 6 place de l’église Roquevaire 13360 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 04 05 33

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English :

The 30th edition of the Roquevaire International Organ Festival marks an important milestone in the history of an event that contributes to the prominence of the Grand Organ and the promotion of an exceptional musical heritage.

L’événement 30e Festival international d’Orgue de Roquevaire Roquevaire a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile