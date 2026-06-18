Roquevaire

Cavalcade de Roquevaire

Samedi 15 août 2026 à partir de 10h30. Centre ville Roquevaire Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

La Fête de la Saint Eloi (patron des charretiers) est célébrée entre la moisson et la vendange.

Tradition très vivante, tous les week-ends pendant les mois de juillet ou août, dans chaque village ou hameau. Ainsi ont lieu des cavalcades provençales, des défilés en costumes provençaux avec chevaux montés, charrettes décorées…



Samedi 15 août à 9h00 Messe des charretiers en l’Eglise Saint-Vincent de Roquevaire



Samedi 15 août à 10h30 Grande Cavalcade de la Saint-Eloi dans les rues du village, organisée par la Confrérie Saint-Eloi Saint-Vincent de Roquevaire. Défilé en costumes provençaux avec chevaux montés, charrettes décorées.



Samedi 15 août à 21h00 Soirée cabaret suivie d’une animation DJ .

Centre ville Roquevaire 13360 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 32 91 53 asap@ville-roquevaire.fr

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English :

The Feast of Saint Eloi (patron saint of carters) is celebrated between the harvest and the grape harvest.

L’événement Cavalcade de Roquevaire Roquevaire a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile