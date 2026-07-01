Visite de la Chapelle et musée des ex-votos du Prieuré, Prieuré Saint Jean-de-Garguier, Roquevaire

Informations pratiques

Visite de la Chapelle et musée des ex-votos du Prieuré 19 et 20 septembre Prieuré Saint Jean-de-Garguier Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Evènement en partenariat avec l’association des Amis de Saint Jean – visite libre de la Chapelle et du musée, présentant la collection d’objet d’art et ex votos.

Le site du Prieuré Saint Jean-de-Garguier est un lieu incontournable dans l’histoire de la Provence, puisqu’il est fréquenté depuis 2 600 ans. Une histoire unique et d’une richesse incroyable.

Vous pourrez visiter le lieu qui est maintenant un centre d’accueil ainsi que sa Chapelle et ses ex votos qui sont classés aux monuments historiques.

Pour les plus curieux, un petit musée cache des trésors ramassés au fil des ans.

Prieuré Saint Jean-de-Garguier 2271 route de Saint Jean de Garguier 13420 Gémenos Roquevaire 13360 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 06.07.55.06.15 https://www.prieuresaintjeandegarguier.fr/ Evénement en partenariat avec l’association des Amis de Saint Jean – visite libre de la Chapelle et du musée, présentant la collection d’objets d’art et ex votos.

Le site du prieuré est un lieu incontournable dans l’histoire de la Provence, puisqu’il est fréquenté depuis 2 600 ans. Une histoire unique et d’une richesse exceptionnelle.

Vous pourrez visiter le lieu qui est maintenant un centre d’accueil ainsi que sa Chapelle et ses ex votos qui sont classés aux monuments historiques.

Pour les plus curieux, un petit musée cache des trésors ramassés au fil des ans. Parking privé sous réserve de disponibilité

Evènement en partenariat avec l’association des Amis de Saint Jean – visite libre de la Chapelle et du musée, présentant la collection d’objet d’art et ex votos.

©prieuré saint jean de garguier