Roquevaire

Fêtes votives de Roquevaire

Du vendredi 14 au dimanche 16 août 2026. Cours Négrel Féraud Roquevaire Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-14

La traditionnelle fête votive de Roquevaire est de retour sur le Cours Négrel Féraud. Au programme, cavalcade provençale de la Saint Eloi, Soirée DJ, bals en soirée.

Fête foraine tous les soirs

Vendredi 14 août

21 h 30 Bal Génération disco



Samedi 15 août

9 h Messe des charretiers en l’Eglise Saint-Vincent de Roquevaire

10 h 30 Grande Cavalcade de la Saint-Eloi dans les rues du village, organisée par la Confrérie Saint-Eloi Saint-Vincent de Roquevaire. Défilé en costumes provençaux avec chevaux montés, charrettes décorées.

21 h Soirée cabaret suivie d’une animation DJ



Dimanche 16 août à 21 h concert groupe Monsieur Orange .

Cours Négrel Féraud Roquevaire 13360 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 32 91 53

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English :

Roquevaire’s traditional fête votive returns to the Cours Négrel Féraud. On the program: Saint Eloi Provencal cavalcade, DJ evening, evening balls.

Funfair every evening

L’événement Fêtes votives de Roquevaire Roquevaire a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile