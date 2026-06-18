Fêtes votives de Roquevaire Roquevaire
Fêtes votives de Roquevaire Roquevaire vendredi 14 août 2026.
Roquevaire
Fêtes votives de Roquevaire
Du vendredi 14 au dimanche 16 août 2026. Cours Négrel Féraud Roquevaire Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-14
La traditionnelle fête votive de Roquevaire est de retour sur le Cours Négrel Féraud. Au programme, cavalcade provençale de la Saint Eloi, Soirée DJ, bals en soirée.
Fête foraine tous les soirs
Vendredi 14 août
21 h 30 Bal Génération disco
Samedi 15 août
9 h Messe des charretiers en l’Eglise Saint-Vincent de Roquevaire
10 h 30 Grande Cavalcade de la Saint-Eloi dans les rues du village, organisée par la Confrérie Saint-Eloi Saint-Vincent de Roquevaire. Défilé en costumes provençaux avec chevaux montés, charrettes décorées.
21 h Soirée cabaret suivie d’une animation DJ
Dimanche 16 août à 21 h concert groupe Monsieur Orange .
Cours Négrel Féraud Roquevaire 13360 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 32 91 53
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English :
Roquevaire’s traditional fête votive returns to the Cours Négrel Féraud. On the program: Saint Eloi Provencal cavalcade, DJ evening, evening balls.
Funfair every evening
L’événement Fêtes votives de Roquevaire Roquevaire a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
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