Hommage à Jean FERRAT Église Saint-Vincent Roquevaire

Roquevaire

Hommage à Jean FERRAT

Vendredi 18 septembre 2026 de 20h à 21h30.

Ouverture des portes 30 minutes avant le début du concert. Église Saint-Vincent Place de l’Église Roquevaire Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18 21:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Frédéric Lamantia, (orgue) avec la participation d’Edith Darasse (chant) et la présence de Véronique Estel, fille de Jean Ferrat.

Auteur-compositeur-interprète, Jean Ferrat fait partie du patrimoine de la chanson française grâce à ses propres textes, souvent engagés, mais également grâce aux poètes qui l’ont inspiré pour des mélodies inoubliables. Au delà du talent de l’organiste Frédéric Lamantia et de la voix sensuelle d’Edith Darasse, le public sera appelé à participer à chanter. Et qui mieux que la fille de Jean Ferrat, Véronique Estel, pour présenter les chansons ! .

Église Saint-Vincent Place de l’Église Roquevaire 13360 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 04 05 33

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English :

Frédéric Lamantia (organ), featuring Edith Darasse (vocals) and with Véronique Estel, Jean Ferrat’s daughter, in attendance.

L’événement Hommage à Jean FERRAT Roquevaire a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile