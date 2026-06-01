La Guinguette du Macaron Bleu Le Macaron Bleu Bezannes jeudi 18 juin 2026.

Bezannes

La Guinguette du Macaron Bleu

Le Macaron Bleu 95 Rue Louis Néel Bezannes Marne

Tarif : 14.5 – 14.5 – 14.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 16:00:00

fin : 2026-06-18 21:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Tout public

La Guinguette du Macaron Bleu une soirée festive et gourmande à Bezannes

Le temps d’une soirée estivale, la boulangerie Le Macaron Bleu se transforme en véritable guinguette à ciel ouvert.

Rendez-vous le jeudi 18 juin de 16h à 21h à Bezannes pour un moment convivial mêlant gastronomie, musique et découvertes locales.

Au programme

dégustation traiteur et bouchées gourmandes,

champagne et rosés de vignerons,

exposition artistique,

DJ set dans une ambiance chic et décontractée.

Entre guirlandes lumineuses, coucher de soleil et esprit guinguette, l’événement promet une parenthèse festive idéale pour partager un afterwork entre amis, en famille ou entre collègues.

Des partenaires locaux seront également présents, avec notamment le Fen’Truck, le Champagne Olivier Rousseaux, le Château Trians et l’artiste Anaëlle Rambaud.

Tarifs early bird, packs groupe et tarifs enfants disponibles.

Une belle occasion de découvrir l’art de vivre champenois dans une atmosphère chaleureuse et contemporaine. .

Le Macaron Bleu 95 Rue Louis Néel Bezannes 51430 Marne Grand Est boulangerie@lemacaronbleu.fr

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English : La Guinguette du Macaron Bleu

L’événement La Guinguette du Macaron Bleu Bezannes a été mis à jour le 2026-06-05 par Reims Tourisme & Congrès