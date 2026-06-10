La Guinguette du Magnoac Laran
La Guinguette du Magnoac Laran vendredi 10 juillet 2026.
Laran
La Guinguette du Magnoac
LARAN Laran Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Le bal des Fleurs.
Menu 15€ le poulet en béret, frites, panna cotta verveine, option végétarienne.
En musique avec les Acoustiques Anonymes.
Réservation jusqu’au 7 juillet par téléphone. .
LARAN Laran 65670 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 16 34 26 71
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English :
Le bal des Fleurs.
Menu 15?: poulet en béret, French fries, panna cotta verveine, vegetarian option.
Music with Acoustiques Anonymes.
L’événement La Guinguette du Magnoac Laran a été mis à jour le 2026-06-10 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65