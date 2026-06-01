LA GUINGUETTE DU SEMALOU la ferme d’autrefois montlaur Montlaur
LA GUINGUETTE DU SEMALOU la ferme d’autrefois montlaur Montlaur samedi 27 juin 2026.
Montlaur
LA GUINGUETTE DU SEMALOU
la ferme d’autrefois montlaur 440 route de potié Montlaur Haute-Garonne
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:30:00
fin : 2026-06-27 23:59:00
Date(s) :
2026-06-27
Une soirée musicale et gourmande dans une ambiance guinguette au coeur de l’été
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Le Samedi 27 juin 2026, on vous donne rendez-vous à Montlaur pour une soirée festive, musicale et gourmande dans une ambiance guinguette au cœur de l’été
Au programme
@morgan_musique_off
@tujcreation
@boismalot
397 Route de Potié, Montlaur
À partir de 18h30
Tarifs Adultes 25€ Enfants (6 à 15 ans) 12€ Gratuit pour les moins de 6 ans
Au menu
● Brochettes, charcuteries & crudités
● Quiches aux légumes de saison
● Saucisse grillée ou merguez
● Fromages, riz au lait vanille/caramel beurre salé & fruits de saison
Apéro + 1 verre de vin offerts
️ Repas complet ( ⚠️ N’oubliez pas vos couverts )
☕ Café et son accompagnant
Réservations uniquement en boutique ou par téléphone
06 11 39 62 52
05 61 27 79 81
⚠️ Places limitées !
inscriptions jusqu’au 20 juin !ve #vinlocal #repasconvivial #sortieoccitanie #summerparty #frenchguinguette #événementlocal #soiréeété #foodlover #winelover #placeslimitées guinguette au cœur de l’été 25 .
la ferme d’autrefois montlaur 440 route de potié Montlaur 31450 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 27 79 81
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English :
An evening of music and fine dining in a guinguette-style atmosphere in the heart of the summer
L’événement LA GUINGUETTE DU SEMALOU Montlaur a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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