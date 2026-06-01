LA GUINGUETTE DU SEMALOU la ferme d’autrefois montlaur Montlaur samedi 27 juin 2026.

Montlaur

LA GUINGUETTE DU SEMALOU

la ferme d’autrefois montlaur 440 route de potié Montlaur Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:30:00

fin : 2026-06-27 23:59:00

Date(s) :

2026-06-27

Une soirée musicale et gourmande dans une ambiance guinguette au coeur de l’été

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Le Samedi 27 juin 2026, on vous donne rendez-vous à Montlaur pour une soirée festive, musicale et gourmande dans une ambiance guinguette au cœur de l’été

Au programme

@morgan_musique_off

@tujcreation

@boismalot

397 Route de Potié, Montlaur

À partir de 18h30

Tarifs Adultes 25€ Enfants (6 à 15 ans) 12€ Gratuit pour les moins de 6 ans

Au menu

● Brochettes, charcuteries & crudités

● Quiches aux légumes de saison

● Saucisse grillée ou merguez

● Fromages, riz au lait vanille/caramel beurre salé & fruits de saison

Apéro + 1 verre de vin offerts

️ Repas complet ( ⚠️ N’oubliez pas vos couverts )

☕ Café et son accompagnant

Réservations uniquement en boutique ou par téléphone

06 11 39 62 52

05 61 27 79 81

⚠️ Places limitées !

inscriptions jusqu’au 20 juin !ve #vinlocal #repasconvivial #sortieoccitanie #summerparty #frenchguinguette #événementlocal #soiréeété #foodlover #winelover #placeslimitées guinguette au cœur de l’été 25 .

la ferme d’autrefois montlaur 440 route de potié Montlaur 31450 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 27 79 81

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English :

An evening of music and fine dining in a guinguette-style atmosphere in the heart of the summer

L’événement LA GUINGUETTE DU SEMALOU Montlaur a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE