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LA GUINGUETTE DU SEMALOU la ferme d’autrefois montlaur Montlaur

LA GUINGUETTE DU SEMALOU la ferme d’autrefois montlaur Montlaur

LA GUINGUETTE DU SEMALOU la ferme d’autrefois montlaur Montlaur samedi 27 juin 2026.

Lieu : la ferme d'autrefois montlaur

Adresse : 440 route de potié

Ville : 31450 Montlaur

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 25 25 25 Tarif de base plein tarif

Montlaur

LA GUINGUETTE DU SEMALOU

la ferme d’autrefois montlaur 440 route de potié Montlaur Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:30:00
fin : 2026-06-27 23:59:00

Date(s) :
2026-06-27

Une soirée musicale et gourmande dans une ambiance guinguette au coeur de l’été
une soirée festive, musicale et gourmande dans une ambiance#guinguette #montlaur #soiréefestive #soiréemusicale #guinguette2026 #concertlive #été2026 #soiréegourmande #ambianceguinguette #musiqueli ☀️ LA GUINGUETTE DU SEMALOU EST DE RETOUR ☀️

Le Samedi 27 juin 2026, on vous donne rendez-vous à Montlaur pour une soirée festive, musicale et gourmande dans une ambiance guinguette au cœur de l’été

Au programme
@morgan_musique_off
@tujcreation
@boismalot

397 Route de Potié, Montlaur

À partir de 18h30

Tarifs Adultes 25€ Enfants (6 à 15 ans) 12€ Gratuit pour les moins de 6 ans

Au menu

● Brochettes, charcuteries & crudités

● Quiches aux légumes de saison

● Saucisse grillée ou merguez

● Fromages, riz au lait vanille/caramel beurre salé & fruits de saison

Apéro + 1 verre de vin offerts
️ Repas complet ( ⚠️ N’oubliez pas vos couverts )
☕ Café et son accompagnant

Réservations uniquement en boutique ou par téléphone
06 11 39 62 52
05 61 27 79 81

⚠️ Places limitées !
inscriptions jusqu’au 20 juin !ve #vinlocal #repasconvivial #sortieoccitanie #summerparty #frenchguinguette #événementlocal #soiréeété #foodlover #winelover #placeslimitées guinguette au cœur de l’été 25  .

la ferme d’autrefois montlaur 440 route de potié Montlaur 31450 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 27 79 81 

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English :

An evening of music and fine dining in a guinguette-style atmosphere in the heart of the summer

L’événement LA GUINGUETTE DU SEMALOU Montlaur a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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