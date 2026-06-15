Festival La Clé des Champs Montlaur
Festival La Clé des Champs Montlaur vendredi 31 juillet 2026.
Montlaur
Festival La Clé des Champs
Montlaur Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-07-31
l’Association Art Scène vous invite au festival de spectacles de rues et de musique La clé des champs , un rendez vous convivial et haut en couleurs à ne pas manquer !
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Vendredi 31 juillet
Spectacles
16h45 L’Art d’Accomoder les Restes Cie Rocking Chair Théâtre (Concert marionnettique) 50 min
17h00 Accroche toi si tu peux Cie Les Invendus (jonglage chorégraphié) 45 min
18h00 Carne Cie Gerard Gerard (Tragi-comédie de rue) 70 min
18h00 Toni Cie Paprika Royal (Théâtre)
Musique/concerts
19h30 Duo Trebob Reprises variétés pop rock
21h30 The Sophisticated Cats Rythm’n Blues 50’s
23h00 Pambele Afro Colombian Psychedelic
Samedi 01 août
Spectacles
15h45 L’Art d’Accomoder les Restes Cie Rocking Chair Théâtre (Concert marionnettique) 50 min
16h15 Accroche toi si tu peux Cie Les Invendus (jonglage chorégraphié) 45 min
17h30 Volume 54 Cie La Soif Compagnie (Danse) 40 min
17h20 Toni Cie Paprika Royal (Théâtre)
18h30 Mon Royaume Cie Les P’tits Bras (Cirque aérien) 45 min
Musique/concerts
19h30 M et Mme LOOPS chansons électro
21h00 Brin D’Zinc chansons françaises
23h00 Orchestre National du Cholao musique caribéennes, angolaises et brésiliennes .
Montlaur 12400 Aveyron Occitanie
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English :
the Art Scène Association invites you to the La clé des champs festival of street shows and music, a friendly and colorful event not to be missed!
L’événement Festival La Clé des Champs Montlaur a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)