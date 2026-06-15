Montlaur

Festival La Clé des Champs

Montlaur Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-31

l’Association Art Scène vous invite au festival de spectacles de rues et de musique La clé des champs , un rendez vous convivial et haut en couleurs à ne pas manquer !

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Vendredi 31 juillet

Spectacles

16h45 L’Art d’Accomoder les Restes Cie Rocking Chair Théâtre (Concert marionnettique) 50 min

17h00 Accroche toi si tu peux Cie Les Invendus (jonglage chorégraphié) 45 min

18h00 Carne Cie Gerard Gerard (Tragi-comédie de rue) 70 min

18h00 Toni Cie Paprika Royal (Théâtre)

Musique/concerts

19h30 Duo Trebob Reprises variétés pop rock

21h30 The Sophisticated Cats Rythm’n Blues 50’s

23h00 Pambele Afro Colombian Psychedelic

Samedi 01 août

Spectacles

15h45 L’Art d’Accomoder les Restes Cie Rocking Chair Théâtre (Concert marionnettique) 50 min

16h15 Accroche toi si tu peux Cie Les Invendus (jonglage chorégraphié) 45 min

17h30 Volume 54 Cie La Soif Compagnie (Danse) 40 min

17h20 Toni Cie Paprika Royal (Théâtre)

18h30 Mon Royaume Cie Les P’tits Bras (Cirque aérien) 45 min

Musique/concerts

19h30 M et Mme LOOPS chansons électro

21h00 Brin D’Zinc chansons françaises

23h00 Orchestre National du Cholao musique caribéennes, angolaises et brésiliennes .

Montlaur 12400 Aveyron Occitanie

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English :

the Art Scène Association invites you to the La clé des champs festival of street shows and music, a friendly and colorful event not to be missed!

L’événement Festival La Clé des Champs Montlaur a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)