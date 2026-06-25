Montlaur

Sortie nature Ballet aérien dans le ciel du Rougier

Montlaur Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Réputé pour son paysage de terre rouge, le Rougier abrite une grande diversité d’oiseaux dont de nombreux rapaces ! Venez les observer et apprendre à reconnaitre ces grands planeurs…et les autres oiseaux de passage !

Equipés de jumelles et longues vues vous pourrez observer et apprendre à identifier ces extraordinaires planeurs.

Cette animation s’appuiera sur divers outils pédagogiques pour être accessible à tous et permettre à tout un chacun de se familiariser avec le milieu et les espèces représentatives.

A partir de 8 ans. Prévoir chaussures adaptées, chapeau et de l’eau.

Rendez-vous à 9h30 en bas du village de Montlaur, au niveau du pont .

Montlaur 12400 Aveyron Occitanie +33 6 82 97 33 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Renowned for its red-earth landscape, the Rougier is home to a wide variety of birds, including many birds of prey! Come observe them and learn to recognize these great gliders—and other migratory birds!

L’événement Sortie nature Ballet aérien dans le ciel du Rougier Montlaur a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)