Informations pratiques

Montlaur

ATELIER D’ÉCRITURE À LA MÉDIATHÈQUE DE BAZIÈGE

Médiathèque Baziège Montlaur Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-18 12:00:00

Date(s) :

2026-07-18

L’atelier d’écriture de la médiathèque de Baziège revient le samedi 18 juillet à 10 heures, avant une pause estivale. Sur inscription à partir de 9 ans.

### L’atelier d’écriture de la médiathèque de Baziège

revient le samedi **18 juillet à 10 heures**,

avant une pause estivale.

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Tout public à partir de 9 ans sur inscription ([mediatheque@ville-baziege.fr](mailto:mediatheque@ville-baziege.fr) 05.61.81.00.52) .

Médiathèque Baziège Montlaur 31450 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 81 00 52 mediatheque@ville-baziege.fr

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English :

The writing workshop at the Baziège Media Center returns on Saturday, July 18, at 10 a.m., before taking a summer break. Registration required; open to children ages 9 and up.

L’événement ATELIER D’ÉCRITURE À LA MÉDIATHÈQUE DE BAZIÈGE Montlaur a été mis à jour le 2026-07-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE