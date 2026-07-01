ATELIER D’ÉCRITURE À LA MÉDIATHÈQUE DE BAZIÈGE Montlaur
samedi 18 juillet 2026 · Montlaur
Informations pratiques
Montlaur
ATELIER D’ÉCRITURE À LA MÉDIATHÈQUE DE BAZIÈGE
Médiathèque Baziège Montlaur Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18 12:00:00
Date(s) :
2026-07-18
L’atelier d’écriture de la médiathèque de Baziège revient le samedi 18 juillet à 10 heures, avant une pause estivale. Sur inscription à partir de 9 ans.
### L’atelier d’écriture de la médiathèque de Baziège
revient le samedi **18 juillet à 10 heures**,
avant une pause estivale.
.
Tout public à partir de 9 ans sur inscription ([mediatheque@ville-baziege.fr](mailto:mediatheque@ville-baziege.fr) 05.61.81.00.52) .
Médiathèque Baziège Montlaur 31450 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 81 00 52 mediatheque@ville-baziege.fr
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English :
The writing workshop at the Baziège Media Center returns on Saturday, July 18, at 10 a.m., before taking a summer break. Registration required; open to children ages 9 and up.
L’événement ATELIER D’ÉCRITURE À LA MÉDIATHÈQUE DE BAZIÈGE Montlaur a été mis à jour le 2026-07-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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