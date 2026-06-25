Sortie nature les pieds dans l’eau Montlaur
mercredi 29 juillet 2026 · Montlaur
Informations pratiques
Montlaur
Sortie nature les pieds dans l’eau
Montlaur Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Une sortie pédagogique les pieds dans l’eau, à la découverte de la ripisylve (forêt des rives) et de l’écosystème rivière .
Rencontre avec ses milieux sensibles, véritables réservoirs de biodiversité et jouant un rôle écologique majeur.
Rendez-vous 9h30 au pont de Montlaur 43.878269, 2.836339 [commune Montlaur-12400]
Durée 9h30-12h
Public familial (à partir de 6 ans)
Prévoir chaussures et vêtements adaptés / eau.
Sortie gratuite .
Montlaur 12400 Aveyron Occitanie +33 6 82 97 33 85
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English :
An educational outing with your feet in the water, to discover the riparian forest and the river ecosystem.
An encounter with these sensitive environments, true reservoirs of biodiversity and playing a major ecological role.
L’événement Sortie nature les pieds dans l’eau Montlaur a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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