Informations pratiques

Montlaur

Sortie nature les pieds dans l’eau

Montlaur Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Une sortie pédagogique les pieds dans l’eau, à la découverte de la ripisylve (forêt des rives) et de l’écosystème rivière .

Rencontre avec ses milieux sensibles, véritables réservoirs de biodiversité et jouant un rôle écologique majeur.

Rendez-vous 9h30 au pont de Montlaur 43.878269, 2.836339 [commune Montlaur-12400]

Durée 9h30-12h

Public familial (à partir de 6 ans)

Prévoir chaussures et vêtements adaptés / eau.

Sortie gratuite .

Montlaur 12400 Aveyron Occitanie +33 6 82 97 33 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An educational outing with your feet in the water, to discover the riparian forest and the river ecosystem.

An encounter with these sensitive environments, true reservoirs of biodiversity and playing a major ecological role.

L’événement Sortie nature les pieds dans l’eau Montlaur a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)