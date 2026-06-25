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Sortie nature les pieds dans l’eau Montlaur

mercredi 29 juillet 2026 · Montlaur

Sortie nature les pieds dans l’eau Montlaur

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Ville
12400 Montlaur
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Montlaur

Sortie nature les pieds dans l’eau

Montlaur Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Une sortie pédagogique les pieds dans l’eau, à la découverte de la ripisylve (forêt des rives) et de l’écosystème rivière .
Rencontre avec ses milieux sensibles, véritables réservoirs de biodiversité et jouant un rôle écologique majeur.
Rendez-vous 9h30 au pont de Montlaur 43.878269, 2.836339 [commune Montlaur-12400]
Durée 9h30-12h
Public familial (à partir de 6 ans)
Prévoir chaussures et vêtements adaptés / eau.
Sortie gratuite   .

Montlaur 12400 Aveyron Occitanie +33 6 82 97 33 85 

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English :

An educational outing with your feet in the water, to discover the riparian forest and the river ecosystem.
An encounter with these sensitive environments, true reservoirs of biodiversity and playing a major ecological role.

L’événement Sortie nature les pieds dans l’eau Montlaur a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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