La Guinguette du Tuquet La Guinguette du Tuquet Beautiran jeudi 30 avril 2026.

Beautiran

La Guinguette du Tuquet

La Guinguette du Tuquet 18 route des landes Beautiran Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 17:00:00

fin : 2026-09-26 01:00:00

Date(s) :

2026-04-30 2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-28 2026-05-29 2026-05-30 2026-06-18 2026-06-25

La Guinguette du Tuquet, c’est la rencontre d’un DJ, d’un restaurateur et de vignerons qui avaient juste envie de créer un lieu où on se sent bien.

Au Château Le Tuquet, tout a été repensé l’ancien potager en boulodrome, le jardin en bar, la grange en grande salle pour les tablées, les concerts et les matchs sur écran géant.

Derrière l’ambiance DJ Fash

Côté cuisine Éric Banquier (Le Cochon Volant), les charcuteries de Pierre Oteiza et les vins des domaines de Parrhesia.

En vrai ? C’est simple on mange bien, on boit bien, on profite.

Consulter la programmation des évènements sur le site internet de la guinguette ! .

La Guinguette du Tuquet 18 route des landes Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 75 96 00 contact@laguinguettedutuquet.com

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English : La Guinguette du Tuquet

L’événement La Guinguette du Tuquet Beautiran a été mis à jour le 2026-06-18 par Sud Bordeaux Tourisme