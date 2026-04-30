La Guinguette du Tuquet La Guinguette du Tuquet Beautiran
La Guinguette du Tuquet La Guinguette du Tuquet Beautiran jeudi 30 avril 2026.
Beautiran
La Guinguette du Tuquet
La Guinguette du Tuquet 18 route des landes Beautiran Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 17:00:00
fin : 2026-09-26 01:00:00
Date(s) :
2026-04-30 2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-28 2026-05-29 2026-05-30 2026-06-18 2026-06-25
La Guinguette du Tuquet, c’est la rencontre d’un DJ, d’un restaurateur et de vignerons qui avaient juste envie de créer un lieu où on se sent bien.
Au Château Le Tuquet, tout a été repensé l’ancien potager en boulodrome, le jardin en bar, la grange en grande salle pour les tablées, les concerts et les matchs sur écran géant.
Derrière l’ambiance DJ Fash
Côté cuisine Éric Banquier (Le Cochon Volant), les charcuteries de Pierre Oteiza et les vins des domaines de Parrhesia.
En vrai ? C’est simple on mange bien, on boit bien, on profite.
Consulter la programmation des évènements sur le site internet de la guinguette ! .
La Guinguette du Tuquet 18 route des landes Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 75 96 00 contact@laguinguettedutuquet.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Guinguette du Tuquet
L’événement La Guinguette du Tuquet Beautiran a été mis à jour le 2026-06-18 par Sud Bordeaux Tourisme
À voir aussi à Beautiran (Gironde)
- Vive les grandes vacances! Beautiran 4 juillet 2026
- Visite du musée des techniques, Musée des techniques, Beautiran 19 septembre 2026
- Dédicaces du capitaine de Quidditch de Gryffondor Olivier Dubois Baguettes & Sortilèges Beautiran 10 octobre 2026