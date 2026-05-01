Engwiller

La Guinguette

Rue des Vosges Engwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 11:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

La Guinguette organisée par FESTI’VAL se tiendra les 30 et 31 mai 2026 au stade d’Engwiller, sous chapiteau.

La Guinguette organisée par FESTI’VAL se tiendra les 30 et 31 mai 2026 au stade d’Engwiller, sous chapiteau.

Samedi 30 “Rendez-vous des bons vivants” avec repas en 3 étapes et viande à volonté (50 €).

Dimanche 31 brunch à volonté accompagné de nombreuses animations (30 €).

Un week-end festif et convivial à partager entre amis ou en famille. .

Rue des Vosges Engwiller 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 6 77 06 35 83 festival67350@gmail.com

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English :

The Guinguette organized by FESTI?VAL will be held on May 30 and 31, 2026 at the Engwiller stadium, under a big top.

L’événement La Guinguette Engwiller a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau