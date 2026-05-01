Engwiller

Musikfecht et marche de l’Ascension

rue des Vosges Engwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-14 11:00:00

fin : 2026-05-14 23:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Rdv à la Musikfescht à Engwiller pour une journée conviviale et musicale, ponctuée par la Marche de l’Ascension et des animations musicales.

Le Musikfescht se poursuit le jeudi 14 mai à Engwiller avec une journée placée sous le signe de la convivialité et de la musique.

Au programme

Marche de l’Ascension (5 et 10 km) à partir de 9h

Restauration tout au long de la journée

Grillades et soupe au pois, puis pizzas et tartes flambées le soir

Animations musicales toute la journée avec

Buerekapell Aloysia Uberach

Musique Harmonie d’Offwiller

Musikverein Leutesheim

Zornwind

Nous vous attendons nombreux pour profiter de cette journée festive. 0 .

rue des Vosges Engwiller 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 40 49 17 amdfe67@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us at the Musikfescht in Engwiller for a convivial, musical day, punctuated by the Marche de l’Ascension and musical entertainment.

L’événement Musikfecht et marche de l’Ascension Engwiller a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau