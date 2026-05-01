Musikfecht et marche de l’Ascension Engwiller
Musikfecht et marche de l’Ascension Engwiller jeudi 14 mai 2026.
Engwiller
Musikfecht et marche de l’Ascension
rue des Vosges Engwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-14 11:00:00
fin : 2026-05-14 23:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Rdv à la Musikfescht à Engwiller pour une journée conviviale et musicale, ponctuée par la Marche de l’Ascension et des animations musicales.
Le Musikfescht se poursuit le jeudi 14 mai à Engwiller avec une journée placée sous le signe de la convivialité et de la musique.
Au programme
Marche de l’Ascension (5 et 10 km) à partir de 9h
Restauration tout au long de la journée
Grillades et soupe au pois, puis pizzas et tartes flambées le soir
Animations musicales toute la journée avec
Buerekapell Aloysia Uberach
Musique Harmonie d’Offwiller
Musikverein Leutesheim
Zornwind
Nous vous attendons nombreux pour profiter de cette journée festive. 0 .
rue des Vosges Engwiller 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 40 49 17 amdfe67@gmail.com
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English :
Join us at the Musikfescht in Engwiller for a convivial, musical day, punctuated by the Marche de l’Ascension and musical entertainment.
L’événement Musikfecht et marche de l’Ascension Engwiller a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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